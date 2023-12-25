Соратники Навального знайшли його в колонії за полярним колом

Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Про це заявила прессекретар політика Кіра Ярмиш, повідомляє Укрінформ.

"Ми знайшли Олексія Навального. Він перебуває у ВК-3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Сьогодні його бачив адвокат. Олексій у порядку" , - написала Ярмиш.

Селище Харп (у перекладі з ненецької "Північне сяйво") розташоване у відрогах гір Полярного Уралу, на річці Собі, за 60 кілометрів на північ від полярного кола. За 30 кілометрів від Харпа розташоване місто Лабитнангі, де у колонії п’ять років перебував український політв’язень Олег Сенцов.

Нагадаємо, Навального 11 грудня вивезли з виправної колонії №6 у Володимирській області, де він відбував покарання. Відтоді місцеперебування політика було невідоме.