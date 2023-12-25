Росіяни вивели з Чорного моря ракетоносії: в ЗСУ назвали причину

Російські війська вивели з Чорного моря своє корабельне угруповання включно з ракетоносіями через потужний шторм, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

"Корабельне угруповання ворожого недофлоту разом із ракетоносіями згорнуто і в повному складі заведено до пунктів базування. У морі не вщухає потужний шторм" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що росіяни і надалі тиснуть на південний регіон. Ворог "здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра, потужно розганяв дезінформацію про знищення систем протиповітряної оборони і сучасних винищувачів на Одещині".

Крім того, російські війська продовжують аеророзвідку, розгортають нові спостережні пости замість знищених, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують РСЗВ та дрони різного типу по мирному населенню Херсонської та Миколаївської областей.

"Протягом минулої бойової доби противник наніс 9 артилерійських обстрілів. Гатив 3 рази по місту Херсон. Також були обстріляні Чорнобаївка, Тягинка, Комишани, Білозерка на Херсонщині, Очаків та акваторія Дніпро-Бузького лиману на Миколаївщині. Внаслідок ворожого вогневого впливу 1 цивільна особа загинула та 2 поранено" , — зазначили в командуванні.

Також триває терор цивільного населення за допомогою дронових атак. Минулої доби застосували FPV-дрони, ударний БпЛА типу "Ланцет" та дрони різних модифікацій із уражаючими функціями. Зафіксовано 6 таких ударів та 1 скид осколкового боєприпасу по населених пунктах Саблуківка та Новоберислав Херсонської області. Люди не постраждали.

Контрбатарейна боротьба триває.