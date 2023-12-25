В Повітряних силах оцінили необхідність доставки винищувачів F-16 в Україну

Винищувачів F-16 наразі немає в Україні, адже вони готуються до передачі нашій країні в Нідерландах, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода".

Він зазначив, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте раныше заявив про підготовку його країною першу партію винищувачів F-16. В Україну буде доставлено 18 бортів.

"Який сенс доставляти літаки сюди? Щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Потрібно дочекатися, щоб усе на 100% було готове: і інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, а також інженерно-авіаційний склад" , — сказав речник Повітряних сил.

За словами Ігната, інженери будуть готувати літаки та озброєння.

"Ми ж беремо літак, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння вимагає певних знань, щоб налаштовувати та завдавати ним ударів" , — додав він.

Як повідомлялось, 25 грудня російські пропагандисти заявили, що нібито вже збивають винищувачі F-16 в Україні, але Повітряні сили ще навіть не отримали ці літаки.