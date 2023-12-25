Лукашенко прилетів до Путіна та заявив, що на Україну чекає "крах"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Росії заявив, що "буде крах", якщо війна не закінчиться у 2024 році, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Лукашенко в Санкт-Петербурзі, якого цитує "Белта".

У Лукашенка запитали, "чи є шанс, що вирішиться щодо України наступного року?".

"Думаю, що лише шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс.

Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах...

Тиск дуже сильний уже. Ви, напевно, по пресконференції Зеленського помітили, що він починає розуміти".