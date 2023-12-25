Зеленський закликав російських льотчиків зробити для себе вибір

Президент Володимир Зеленський після збиття 5 ворожих військових літаків за тиждень закликав російських льотчиків зробити для себе вибір, чи брати далі участь у війні проти України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення президента.

"Вчора, у вечір перед Різдвом, наші воїни збили майже 30 "Шахедів", кілька ракет, ще два російських військових літаки за один вечір.

Загалом збито 5 "сушок" за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно. Всі, хто дає такий результат у наших Повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППО Сухопутних військ – просто молодці. Дякую вам.

Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір – чи брати участь далі у цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильніше. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16".

Що передувало: Українські захисники 22 грудня знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.

У Різдвяну ніч Повітряні сили повідомили, що уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку, а також Су-30 у Чорному морі.