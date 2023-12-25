Умєров привітав українців з Різдвом та сказав, завдяки чому ми переможемо

Міністр оборони Рустем Умєров привітав українців з Різдвом та підкреслив, що перемога України буде не дивом, а результатом спільної роботи, повідомляє Ділова столиця.

Привітання Умєрова оприлюднило Міністерство оборони.

Міністр зазначив, що сотні тисяц захисників та захисниць відзначають Різдво на фронті.

"Вони там, щоб світло Різдва засяяло в мільйонах домівок українських сімей. Вони там, щоб світло Різдва вигнало темряву з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях. Солдати української армії дають нам надію. Надія дає українському народу сили, щоб бути єдиними. І єдність української родини – це те, що солдат захищає" , — зазначив він.

За словами Умєрова, перемога України в війні проти Росії буде результатом спільної праці.

"Наша Перемога не буде різдвяним чудом з голівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної праці. Тих, хто на передовій тримає зброю і тих, хто в тилу виробляє її. Тих, хто привозить все, що потрібне воїнам. Тих, хто в навчальному центрі здобуває свою першу військову спеціальність і тих, хто йде в ТЦК, щоб приєднатися до Сил оборони і стати на захист своєї сімʼї та Батьківщини" , — додав він.

Міністр також подякував всім, хто наближає перемогу України.