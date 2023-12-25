Окупанти втрачають біля Авдіївки до 400 осіб щодня – Сили оборони
Реальної загрози оточення окупантами Авдіївки наразі немає, щодня в цьому районі росіяни втрачають 300-400 осіб вбитими та пораненими, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.
"Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву завжди є. Але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося, ми завдаємо втрат ворогу. Щодня він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки.
Тому наразі про якусь реальну загрозу оточення мова йти не може".
Разом з тим, Штупун повідомив, що в районі Роботиного Запорізької області за останні 3 дні українські військові взяли в полон дві великі групи окупантів чисельністю близько 5 осіб.
"Вони здалися не те що з радістю, але практично без бою. Двоє наших військовослужбовців взяли в полон набагато більшу групу окупантів. Моральний стан на тому напрямку й загалом надломлений і вони готові здаватися без особливого бою. Одна група просто вийшла здалася "на голос": було зроблено кілька черг в повітря, і вони здалися", – розповів речник.