Кабмін вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за порушення лобіювання

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Законопроєкт №10373 має назву "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в сфері здійснення лобіювання".

Законопроєктом пропонується вважати адмінпорушенням здійснення лобіювання без реєстрації, неподання або несвоєчасне подання звіту суб’єктом лобіювання.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають:

- доповнення адміністративних стягнень забороною здійснення лобіювання;

- настання відповідальності за здійснення лобіювання без реєстрації;

- відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звіту суб’єктом лобіювання, подання завідомо недостовірних відомостей суб’єктом лобіювання до Реєстру прозорості, неподання або несвоєчасне подання до Національного агентства з питань запобігання корупції заяви про припинення здійснення лобіювання, здійснення лобіювання в інтересах особи, яка не може бути бенефіціаром відповідно до вимог Закону України "Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні", або укладення суб’єктом лобіювання договору про надання послуг з лобіювання з особою, яка не може бути клієнтом відповідно до вимог Закону України "Про доброчесне лобіювання та адвокацію в Україні";

- вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів під час лобіювання;

- розширення повноважень працівників Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом надання їм повноважень щодо складання протоколів за вищенаведеними статтями.

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