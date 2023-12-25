У ВМС розкрили деталі формування Корпусу морської піхоти

Формування Корпусу морської піхоти наразі знаходиться на завершальному етапі. ВМС планують створити декілька нових бойових бригад та батальйонів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Командування морської піхоти ВМС ЗС.

Як розповіли у відомстві, Корпус морської піхоти буде відповідати за виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного угруповання або самостійно. Зокрема він буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку.

Одним з його основних завдань буде планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ згідно зі стандартами НАТО. Члени корпусу будуть планувати оперативне застосування наземного компонента міжвидового угруповання при проведенні операції.

Також Корпус буде проводити наступальні, штурмові та десантні дії в акваторіях річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборона важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя тощо.

До його складу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. Планується створення ще декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти, але поки що ми не можемо розповісти про це детальніше.

"Командування морської піхоти теж зазнає трансформації. Цей орган управління увійде до складу командування ВМС ЗС України як структурний підрозділ. На Командування морської піхоти будуть покладені функції генерації. Зокрема, це визначення вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань. Також Командування морської піхоти здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення" , - сказано у повідомленні.

Удари по російських кораблях

Нагадаємо, що останнім часом українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі.

Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму. Внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту у грудні цього року.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд". За наявною інформацією, російський корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

Крім того, 10 листопада ГУР провело успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складі росіян уточнюються.

Пізніше в ГУР підтвердили, що 10 листопада було проведено операцію з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.