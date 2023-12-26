Генштаб спростував загибель понад 100 військових поблизу Авдіївки

У Генштабі заявили, що поширена у соцмережах інформація про нібито загибель 108 бійців з бригади на Авдіївському напрямку є неправдивою, повідомляє Українська правда.

"Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва – фейк" , – йдеться в повідомленні.

Раніше в соцмережах поширили інформацію про нібито загибель 108 захисників однієї з бригад на Авдіївському напрямку, яких, як стверджувалося, перед Різдвом відпустили на тиждень додому.