Close button

Курс валют НБУ на 26 грудня

Курс валют НБУ на 26 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 25 грудня знизився до рівня 37.52 за 1 долар.

Курс євро знизився на 1 коп. до 41.36 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.08 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,49 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 43.86 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.54 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.522 500 --0.03
EUR Євро 41.361 100 --0.014
RUB Рубль 0.408 120 +0.001
GBP Фунт стерлінгів 47.488 500 --0.26
CHF Швейцарський франк 43.855 200 --0.081
PLN Польський злотий 9.538 500 +0.011

Новини

Популярні теми форуму

analytics