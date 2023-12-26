Курс валют НБУ на 26 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 25 грудня знизився до рівня 37.52 за 1 долар.

Курс євро знизився на 1 коп. до 41.36 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.08 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,49 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 43.86 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.54 за 1 польський злотий.