Курс валют НБУ на 26 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 26 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 25 грудня знизився до рівня 37.52 за 1 долар.
Курс євро знизився на 1 коп. до 41.36 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 4.08 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,49 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 8 коп. до 43.86 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.54 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.522 500
|EUR
|Євро
|41.361 100
|RUB
|Рубль
|0.408 120
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.488 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43.855 200
|PLN
|Польський злотий
|9.538 500