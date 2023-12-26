США вдарили по об'єктах "Хезболли" в Іраку – Білий дім
Армія Сполучених Штатів вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла". Атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку. Про це заявила спікерка Білого дому Ендріен Вотсон, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Зазначається, що вранці 25 грудня на півночі Іраку американські військовослужбовці були атаковані безпілотником з одностороннім керуванням. Внаслідок удару троє військових були поранені, один із них перебуває у важкому стані.
Відповідальність за атаку взяло на себе ополчення "Катаїб Хезболла" та пов'язані з ним угруповання, що діють під егідою підтримуваних Іраном бойовиків.
У відповідь, президент США Джо Байден наказав Міністерству оборони підготувати варіанти відповіді.
"Варіанти були озвучені президенту під час телефонної розмови з міністром оборони Ллойдом Остіном і членами президентської команди з національної безпеки. Під час розмови президент наказав завдати ударів по трьох об'єктах, що використовуються "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з нею групами, зосередившись на діяльності безпілотних літальних апаратів", - повідомляє Білий дім.