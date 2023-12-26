ЗСУ знищили російський корабель "Новочеркаск" та 13 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 26 грудня українські військові підірвали великий десантний корабель "Новочеркаск" в окупованому Криму, а також знищили 13 "Шахедів", які атакували Україну.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф "Новочеркаськ" в районі Феодосії" , – йдеться в повідомленні.

Раніше про знищення корабля окупантів повідомляв командувач Повітряних сил Микола Олещук, також очевидці публікували відео.

Окрім цього, окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed. Атака тривала з 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня. Противник запустив "Шахеди" з районів Балаклава (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усього зафіксовано пуски 19 безпілотників.