ЗСУ знищили російський корабель "Новочеркаск" та 13 "Шахедів" – Повітряні сили
У ніч на 26 грудня українські військові підірвали великий десантний корабель "Новочеркаск" в окупованому Криму, а також знищили 13 "Шахедів", які атакували Україну.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф "Новочеркаськ" в районі Феодосії", – йдеться в повідомленні.
Раніше про знищення корабля окупантів повідомляв командувач Повітряних сил Микола Олещук, також очевидці публікували відео.
Окрім цього, окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed. Атака тривала з 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня. Противник запустив "Шахеди" з районів Балаклава (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усього зафіксовано пуски 19 безпілотників.
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей", – повідомили в Повітряних силах.