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Росія за добу втратила понад 1000 військових та 22 танки – Генштаб

Росія за добу втратила понад 1000 військових та 22 танки – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 1010 своїх військових, 22 танки, 37 бронемашин, 19 артсистем, корабель та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 354 960 (+1010) осіб,
  • танків − 5 899 (+22) од,
  • бойових броньованих машин −  10 956 (+37) од,
  • артилерійських систем − 8 366 (+19) од,
  • РСЗВ −  934 (+0) од,
  • засобів ППО − 614 (+1) од,
  • літаків − 329 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 458 (+22) од,
  • крилатих ракет − 1 618 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 109 (+34) од,
  • спеціальної техніки − 1 239 (+5) од.

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