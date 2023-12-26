Росія за добу втратила понад 1000 військових та 22 танки – Генштаб
За минулу добу Росія в ході війни проти України втратила приблизно 1010 своїх військових, 22 танки, 37 бронемашин, 19 артсистем, корабель та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 354 960 (+1010) осіб,
- танків − 5 899 (+22) од,
- бойових броньованих машин − 10 956 (+37) од,
- артилерійських систем − 8 366 (+19) од,
- РСЗВ − 934 (+0) од,
- засобів ППО − 614 (+1) од,
- літаків − 329 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 458 (+22) од,
- крилатих ракет − 1 618 (+1) од,
- кораблів/катерів − 23 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 109 (+34) од,
- спеціальної техніки − 1 239 (+5) од.