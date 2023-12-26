Нічна атака "Шахедів": на Одещині та Миколаївщині є влучання

Унаслідок нічної атаки безпілотників у Одеській та Миколаївській областях зафіксовані влучання. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали" , – йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області пошкоджено складські будівлі внаслідок влучання у промисловий об'єкт. Про постраждалих не повідомляється.

Силам оборони вдалося збити 9 "Шахедів" на півдні: по 4 в Одеській та Миколаївській областях і 1 на Херсонщині.