Нічна атака "Шахедів": на Одещині та Миколаївщині є влучання
Унаслідок нічної атаки безпілотників у Одеській та Миколаївській областях зафіксовані влучання. Минулося без постраждалих.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", – йдеться в повідомленні.
У Миколаївській області пошкоджено складські будівлі внаслідок влучання у промисловий об'єкт. Про постраждалих не повідомляється.
Силам оборони вдалося збити 9 "Шахедів" на півдні: по 4 в Одеській та Миколаївській областях і 1 на Херсонщині.