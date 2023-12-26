У Міноборони РФ підтвердили ураження корабеля "Новочеркаськ"

Міністерство оборони Росії підтвердило, що в ніч на 26 грудня Збройні сили України ракетами, випущеними з літаків Су-24, вразили великий десантний корабель "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії (Крим), повідомляє Українська правда.

Міноборони Росії повідомило, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет". :

За твердженням російського Міноборони, під час "протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет".

Зі свого боку, маріонетка Кремля, керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок атаки у Феодосії загинула одна людина, двох поранено.

За його словами, пошкоджень зазнали шість будівель – переважно вибито вікна.

"Шістьох людей евакуйовано в пункти тимчасового розміщення, решта мешканців розмістилися в рідних і знайомих. Транспортна інфраструктура працює в штатному режимі, обмежень щодо пасажирських перевезень немає" , – запевнив Аксьонов.

Уночі Аксьонов повідомляв про атаку в районі Феодосії, детонацію і пожежу. Він анонсував, що жителі кількох будинків будуть відселені.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли, що близько 02:30 вівторка 26 грудня українська тактична авіація атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії.