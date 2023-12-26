У Червоному морі планують відновити вантажні перевезення

Судноплавна компанія Maersk готується поновити рух суден Червоним морем, припинений через напади єменських повстанців-хуситів, завдяки початку очолюваної США багатонаціональної військово-морської операції для захисту судноплавства, повідомляє Укрінформ.

“Ми отримали підтвердження того, що раніше оголошену багатонаціональну безпекову ініціативу Operation Prosperity Guardian (OPG) тепер створено та розгорнуто, щоб дозволити морській торгівлі проходити через Червоне море-Аденську затоку та знову повернутися до використання Суецького каналу як воріт між Азією та Європою” , - повідомили у компанії.

Найбільший у світі морський вантажоперевізник Maersk заявив, що працює над планами щодо найшвидшого руху перших суден.

Видання The Washington Post нагадує, що напади хуситів з Ємену призвели до серйозних перебоїв у судноплавстві через Суецький канал і Червоне море, одну з найважливіших артерій торгівлі нафтою, природним газом, зерном і споживчими товарами між Європою та Азією.

Повстанці погрожували атакувати будь-яке судно, яке, на їхню думку, прямує до Ізраїлю або прибуває з нього. Основні судноплавні компанії, зокрема Maersk, уникають Червоного моря та відправляють свої кораблі навколо Африки та мису Доброї Надії.