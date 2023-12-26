У російському Центробанку очікують посилення санкційного тиску – Bloomberg

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла ключову роль у тому, щоби режим Путіна вистояв під ударом масштабних санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну, вважає, що економічний тиск на РФ посилиться, повідомляє Укрінформ.

Набіулліна, зокрема, заявила в інтерв’ю російським медіа, що реструктуризація економіки РФ відбувається "достатньо швидкими" темпами, а бізнес нібито адаптується до західних обмежень.

"Є спокуса думати, що нам, як то кажуть, море по коліно після того, як ми витримали початковий шторм, хоча ми повинні бути готові до посилення санкційного тиску" , - цитує Bloomberg очільницю російського Центробанку.

Нагадаємо, минулої п’ятниці президент США Джо Байден підписав указ, який розширив повноваження адміністрації США щодо введення санкцій проти фінансових установ, які допомагають Росії ухилятися від раніше введених обмежень.

Водночас на початку грудня країни G7 оголосили прямі обмеження на закупівлі російських алмазів з 1 січня наступного року, з подальшим поступовим обмеженням на непрямий імпорт російських дорогоцінних каменів. Пізніше цього місяця Європейський Союз ухвалив 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ.