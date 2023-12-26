Китайський виробник електромобілів BYD відкриє завод в Угорщині

Китайський виробник електромобілів Build Your Dreams (BYD) розширить виробництво на ЄС – першою країною стане Угорщина. Це відбувається через три роки після виходу компанії на європейський ринок, повідомляє Ліга.net.

Перший завод BYD в Європі планують збудувати у місті Сегед на півдні Угорщини, що має створить тисячі нових робочих місць у цьому регіоні. Очікується, що новий завод у Європі вироблятиме 200 000 автомобілів на рік у рамках поетапного нарощування.

На підприємстві планують виробляти електромобілі та гібриди для бренду BYD завдяки субсидіям уряду Угорщини. Наразі країна очікує схвалення угоди Єврокомісією.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, інвестиція стане однією з найбільших в економічній історії країни.

Уряд Угорщини та BYD ще не поділилися графіком відкриття заводу з виробництва електромобілів у Європі. Китайський автовиробник націлений на 10% ринкової частки в Європі до 2030 року та вже продав 13 000 автомобілів на континенті станом на листопад 2023 року.