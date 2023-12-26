Ігнат спростував заяви РФ про збиття двох українських Су-24

У Повітряних силах Збройних сил України заперечили заяву Міноборони Росії про нібито знищення двох українських літаків Су-24 під час атаки на Феодосію в окупованому Криму, внаслідок якої був уражений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє Радіо Свобода.

"Звісно, що не підтверджую. Вони ж кожного дня знищують по п’ять наших літаків у себе у зведеннях. Тому жодних варіантів – тут вірити не потрібно. Су-24М – це літаки бригади тактичної авіації, у Старокостянтинові місце дислокації літаків. Зрозуміло, що зараз авіація не сидить вдома, зараз авіація на оперативних аеродромах виконує ті бойові завдання. Звісно, що Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації.

Пакет літаків вони знищують у себе в зведеннях. Це не те, щоб якісь ЗМІ писали чи телеграм-канали, а це офіційні їхні зведення, фейкові. Там у місяць виходить весь бойовий склад авіації. Попри те, вони почали вже F-16 знищувати. Тому вірити російським заявам про якісь-там знищені літаки, не варто" , – сказав Ігнат.

Щодо того, чи міг уражений російський корабель використовуватися для перевезення зброї, речник командування Повітряних сил зазначив, що "вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного".

"Це детонація боєприпасів, великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки й озброєння, так і для особового складу. Він тому і називається десантний, щоби навантажити свої відсіки і переміститися швидше від одного берега на другий. Цей корабель міг використовуватися для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку, також міг перевозити у Феодосію чи інші порти боєприпаси, зокрема і "Шахеди". Ворог атакує постійно "Шахедами", і знищення великої партії, будемо сподіватися, що це велика партія, може дати нам певний карт-бланш, як то кажуть" , – сказав він.

На запитання ведучої про те, якими саме ракетами був уражений корабель "Новочеркаськ", Юрій Ігнат відповів: "крилатими" і додав:

"Зараз журналісти будуть питати: нашими чи партнерськими. Кожен виробник хоче бачити результат своєї роботи, отакий власне результат, як звісно і рекламу свого озброєння. У нас є Storm Shadow, є Scalp на озброєнні, які нам передають партнери. Звичайно, нам хотілось би мати німецьку ракету Taurus – це крилата ракета з більшою дальністю".

Щодо того, наскільки складна і небезпечна така операція для Повітряних сил, Юрій Ігнат зауважив, що в російських сил "є дуже серйозне ППО".

"Захист безумовно у них є. Не потрібно бути наївними і думати, що у них немає ППО. Там є дуже серйозне ППО. Його треба подолати з допомогою певних тактичних прийомів, які застосовують Повітряні сили, можна завдяки західному озброєнню. Ми це вже неодноразово бачили – флагман флоту крейсер "Москва". Було проведено блискучу спецоперацію, завдано ударів, власне перехитрили росіян і продовжуємо це робити і зараз. Західне озброєння плюс гарно сплановані тактичні операції приводять до результату" , – сказав він.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода