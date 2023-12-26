Витрати на безпеку та оборону перевищили 1,5 трлн грн – Мінфін
Видатки державного бюджету на безпеку та оборону становили 1,55 трлн грн за 11 місяців 2023 року. Про це заявили в міністерстві фінансів, повідомляє Ліга.Фінанси.
Це 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, уточнюють у Мінфіні.
У листопаді на оборону було витрачено 168,2 млрд грн з держбюджету.
Кошти спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат.
Видатки сектора безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом податкових надходжень, а також військових облігацій.
"Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також купувати військові облігації. Адже кожна залучена гривня – це інвестиція у поразку Росії", – закликають у міністерстві.