Витрати на безпеку та оборону перевищили 1,5 трлн грн – Мінфін

Видатки державного бюджету на безпеку та оборону становили 1,55 трлн грн за 11 місяців 2023 року. Про це заявили в міністерстві фінансів, повідомляє Ліга.Фінанси.

Це 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету, уточнюють у Мінфіні.

У листопаді на оборону було витрачено 168,2 млрд грн з держбюджету.

Кошти спрямовані на:

- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів;

- медичне забезпечення;

- інші види витрат.

Видатки сектора безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом податкових надходжень, а також військових облігацій.