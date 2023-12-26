ЗСУ могли пошкокодити ще один корабель окупантів в Феодосії – Гуменюк

У тимчасово окупованій Феодосії вночі 26 грудня, окрім "Новочеркаська", ймовірно, міг бути пошкоджений ще один російський корабель. Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ 24", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Нам потрібна дорозвідка у Феодосії та отримання вичерпної інформації по усіх уражених цілях. Цілком ймовірно, що був пошкоджений ще один корабель, адже в портовій інфраструктурі все знаходиться близько" , - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що на відміну від ворога, Сили оборони надають вичерпну та достовірну інформацію, яку завжди перевіряють.

За словами Гуменюк, "не зважаючи на те, що могли врахувати відстань, яка необхідна у цілях безпеки між бойовими одиницями, вибух такої потужності міг пошкодити й інші об'єкти".

Водночас вона наголосила, що варто дочекатися підтвердження від української розвідки.