Виробництво зброї та ситуація на фронті – Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Йшлося перш за все про плани на наступний рік та забезпечення Сил оборони.
Деталі президент повідомив у своєму Telegram-каналі.
На Ставці заслухали доповіді міністерства стратегічної промисловості, Міноборони і Генштабу. Зокрема йшлося про розподіл замовлень зброї та збільшення кількості виробників.
"Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо", – йдеться в дописі.
Окремо президент наголосив на виробництві безпілотників та боєприпасів.
"Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", – зазначив Зеленський.
Також доповідали головнокомандувач Залужний та командувачі напрямків про ситуацію на фронті.
"Конкретні позиції, конкретні потреби", – зазначив Зеленський.
Президент відреагував на ураження російського корабля "Новочеркаск".
"Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні", – зазначив Зеленський.