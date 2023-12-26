Виробництво зброї та ситуація на фронті – Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Йшлося перш за все про плани на наступний рік та забезпечення Сил оборони.

Деталі президент повідомив﻿ у своєму Telegram-каналі.

На Ставці заслухали доповіді міністерства стратегічної промисловості, Міноборони і Генштабу. Зокрема йшлося про розподіл замовлень зброї та збільшення кількості виробників.

"Нині вже сотні компаній задіяні в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, яке забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва. Контрактування й бюджет забезпечуємо" , – йдеться в дописі.

Окремо президент наголосив на виробництві безпілотників та боєприпасів.

"Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах" , – зазначив Зеленський.

Також доповідали головнокомандувач Залужний та командувачі напрямків про ситуацію на фронті. "Конкретні позиції, конкретні потреби" , – зазначив Зеленський.

Президент відреагував на ураження російського корабля "Новочеркаск".