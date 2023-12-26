"Укрпошті" хочуть дозволити створювати мобільні аптеки – Мінреінгтеграції

Кабінет міністрів дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях. Розглядається ідея, що вони будуть працювати на базі "Укрпошти". Про це заявили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє ЛігаБізнес.

Право створювати мобільні аптеки є тільки у ліцензованих підприємств, тому обговорюється отримання "Укрпоштою" ліцензії на реалізацію медичних препаратів.

У випадку реалізації цієї ініціативи планується відкрити ліцензовані склади на ключових сортувальних об’єктах "Укрпошти" у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Хмельницькому, забезпечити запас 10 000 найменувань ліків та інтегрувати компанію з програмою "Доступні ліки".

Надання поштовому оператору права відкривати мобільні аптеки зможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року, вважає міністерство.