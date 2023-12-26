На польському кордоні в чергах понад 3 тисячі вантажівок – ДПСУ

На кордоні України та Польщі в чергах стоять понад 3 тисячі вантажівок. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"За інформацією польських прикордонників станом на ранок 3000 вантажівок на трьох напрямках в бік України: Рава-Руська – 900, Краківець – 640, Ягодин – 1500 вантажних транспортних засобів" , – сказав речник.

Демченко уточнив, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску Шегині, черги ще залишаються – 700 вантажівок.

На кордоні зі Словаччиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 560 вантажівок.

З Угорщини в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 750 вантажівок.

З Румунією станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікувало проїзду 750 вантажівок.