Визначили три найбільш ненадійних вживаних авто

Видання Whatcar та страхова компанія MotorEasy визначили три легкових авто з пробігом віком від 6 до 20 років з найбільшою кількістю скарг за останні два роки з боку власників.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Дослідження проводилось з грудня 2022 по 30 червня 2023 року та містить дані про 21732 авто, які охоплюють 178 моделей від 32 марок.

У 2023 році в цей список потрапили:

Peugeot 3008 (2009—2016 р.в.)

Skoda Octavia дизель (2004—2013 р.в.)

Land Rover Discovery (2004—2017 р.в.)

Перше місце посів Peugeot 3008 через те, що 61% цих досліджуваних авто мали несправності, включаючи гальма, коробку передач/зчеплення, інформаційно-розважальну систему та підвіску.

З несправностями дизельної версії Skoda Octavia зіткнулася половина опитаних власників. Більшість із них були пов'язані з кондиціонером, гальмами, підвіскою та двигуном.

Land Rover Discovery – 43% його власників за останні два роки хоча б раз зверталися до сервісу, частіше з наріканнями на двигун.