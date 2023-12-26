Вірменський прем'єр дорікнув Путіну та Лукашенку за "політизацію" ЄАЕС

У Санкт-Петербурзі 25 грудня відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради. В ході зустрічі прем'єр Вірменії Нікол Пашинян зробив зауваження про позицію щодо розмежовування своєю країною економічних та політичних питань, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Глава вірменського уряду заявив, що "ЄАЕС - це економічне об'єднання, яке не повинно мати політичного, а тим більше геополітичного порядку денного".

"Ми продовжуємо сприймати його саме таким чином і розвивати взаємодію в рамках нашого економічного співробітництва в цьому контексті, прагнучи припиняти всілякі спроби політизації євразійської інтеграції" , - сказав Пашинян.

За його словами, ЄАЕС і його економічні принципи не повинні корелювати з політичними амбіціями.

"ЄАЕС і його економічні принципи не повинні асоціюватися з політичними амбіціями. Фундаментальні свободи торгівлі та інтеграції не можуть і не повинні обмежуватися з політичних міркувань, це однозначно призведе до корозії фундаментальних принципів об’єднання" , - сказав прем’єр-міністр.

Зауважимо, що напротивагу Пашиняну, диктатори РФ та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко регулярно виступають за політизацію всіх об'єднань на пострадянському просторі.

Погіршення відносин Вірменії з РФ та Білоруссю

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху. Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Нагадаємо, влітку Вірменія відмовилась брати участь у навчаннях "Скеля-2023" в Білорусі під егідою Організації Договору про колективну безпеку.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".