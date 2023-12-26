Росіяни імпортують мисливські приціли для використання на війні – розслідування

Російські загарбники використовують на війні проти України мисливські приціли американо-китайського виробництва, які закуповують збройні компанії в інтернет-магазинах.﻿﻿ Про це йдеться в розслідуванні видання "Важные истории", повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що в Youtube можна знайти десятки роликів, у яких російські бійці демонструють приціли західних виробників - Leupold (США), Nightforce - раз, два, три, чотири (США - Японія), Holosun (США - Китай), Swarovski Optik (Австрія).

Як дізналось видання, за митними даними, у 2022 - 2023 роках у Росію було ввезено прицілів на 16 млрд рублів.

Офіційна мета закупівель начебто "для встановлення на мисливській зброї". Але насправді частина прицілів потрапляє на фронт, вказує видання.

За даними "Важных историй", серед чемпіонів з імпорту - інтернет-магазини "Поінтер" і "Навігатор".

"Поінтер" із Санкт-Петербурга працює під слоганом "У нас є все для вдалого полювання". Від початку війни компанія ввезла майже 50 тисяч прицілів американо-китайського виробника Holosun більш ніж на 3 млрд рублів. А всього товарів для полювання і спорту, багато з яких теж використовуються на фронті, - на 17 млрд рублів.

"Мисливські" товари у "Поінтера" у 2022 - 2023 роках купували, зокрема, збройові компанії. Виробник гвинтівок Orsis, "Промтехнологія" , - на 55 млн рублів.

Мисливський магазин "Хант", яким володіють виробники гвинтівок Bespoke Gun, - на 33 млн рублів.

"Навігатор" із Москви з початку війни ввіз прицілів приблизно на 400 млн рублів, зокрема, понад 2 тис. Holosun. А всього товарів - на 4,5 млрд рублів.

Серед його покупців - петербурзька "Технология", яка була пов'язана з покійним власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Вона закупила оптику, далекоміри, окуляри та інше обладнання на 140 млн рублів.

Московська збройова компанія, що випускає гвинтівки Bespoke Gun, придбала американські оптичні приціли Nightforce та інші товари на 12 млн. А пов'язаний із нею мисливський магазин "Хант" - на 19 млн. Скуплявся в "Навігатора" і виробник гвинтівок Lobaev Arms - "Конструкторське бюро інтегрованих систем" - на 21 млн.