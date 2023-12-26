Законопроекти про мобілізацію: які покарання пропонує уряд для порушників

Уряд України пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації. ﻿﻿ Про це йдеться в проєктах законів №10378 і №10379, внесені Кабінетом міністрів до Верховної Ради, повідомляє Українська правда.

25 грудня Кабмін вніс до парламенту Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби (10378) та Проект закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення (10379).

У законопроєкті №10378 уряд пропонує запровадити, що військовозобов’язані та резервісти, які не виконали обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, за повідомленням керівника ТЦК вносяться до Єдиного реєстру боржників – і до них застосовуються такі обмеження:

Заборона виїзду за кордон;

Заборона на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;

Обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

Обмеження на право користуватися й розпоряджатися коштами й іншими цінностями;

Відмова в укладенні кредитного договору чи договору позики;

Призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Такі тимчасові заходи до громадян на час мобілізації (стаття 20-1) припиняються, якщо громадянин виконає обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації і керівник ТЦК виключить його з Єдиного реєстру боржників.

Крім того, у разі ухвалення законопроєкту, без проходження базової загальновійськової підготовки чи військової служби людина не зможе потрапити на державну службу, в органи прокуратури та поліції.

Іншим законопроєктом №10379 Кабмін, зокрема, пропонує суттєво підвищити штрафи для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується оновити норми:

Стаття 210. Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку – тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Зараз це від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.)

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – тягне за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 85 000 тис. грн). (Зараз це від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне таке діяння – від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

﻿Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені в умовах особливого періоду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від дев’яти тисяч до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 000 – 204 000 тис. грн).

﻿Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені в умовах особливого періоду, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від дев’яти тисяч до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 000 – 204 000 тис. грн). Стаття 263. (...) Осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до 3 годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до 3 діб.

Стаття 38. (...) Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУАП, може бути накладено протягом 3 років із дня його вчинення або виявлення.

Крім того, стаття 336 Кримінального кодексу України у випадку ухвалення передбачатиме, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (у тому числі відмова від проходження медичного огляду), на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Тобто за відмову від проходження медогляду призовниками пропонують встановити таке ж покарання, як за ухилення від мобілізаційного призову.