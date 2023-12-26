Телемарафон може не пережити 2024 рік – комітет ВР зі свободи слова

Народний депутат із фракції "Голос", голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що від нього вимагали заяву про необхідність закриття телемарафону, але поки що він не збирається цього робити. Водночас якщо марафон не стане якіснішим, він просто себе вичерпає, повідомляє Укрінформ.

"Рішення створити єдиний телемарафон під час повномасштабного вторгнення і організаційно, і з питань безпеки було дуже правильним" , – зазначив він.

Політик пояснив, що на той час усім необхідна була інформація про те, що відбувається в різних зонах бойових дій, і зі створенням телемарафону громадяни отримали джерело інформації, якому за замовчуванням змогли довіряти.

За його словами, в певний момент об’єднаний телемарафон виконав свою функцію, "але наразі ми бачимо статистику, згідно з якою він втрачає глядача".

"Виникає питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала би забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше" , – зауважив голова парламентського комітету.

Народний депутат підкреслив, що наразі перед комітетом стоїть завдання проаналізувати телемарафон, зрозуміти, що не працює і чи можна це виправити. Своєю чергою, каналам телемарафону необхідно запровадити механізми більш збалансованої подачі інформації.

"Якщо не можна виправити, будемо шукати інші варіанти. До того моменту, поки немає іншого сценарію, користуємося і дивимося те, що маємо" , – акцентував він.

Водночас Юрчишин підкреслив, що телемарафон не транслює більш оптимістичний підхід та не прикрашає ситуацію в країні та на лінії фронту.

"Коли речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорить в ефірі про збиті ворожі літаки, ракети, дрони, – це позитив. Це не прикрашання реальності, це – реальність. Водночас коли ми не говоримо про свої втрати, позиції наших військ і просимо зберігати інформаційну тишу, таким чином захищаємо суспільство і військових. Нехай ворогу буде важче отримати інформацію про нас" , – наголосив політик.

Окрім того, новопризначений голова комітету з питань свободи слова розповів, що "багато колег вимагали від мене заяву про необхідність закриття єдиного телемарафону, але я не збираюся цього робити взагалі".