На керівника "Енергоатому" Котіна заявили до НАБУ та НАЗК

Народні депутати з фракції "Голос" подали заяви до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції на президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна.﻿ Про це заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"В основу заяви поклали дані з сюжету "Схем"….але ще і додаткову інформацію, яка не висвітлювалась ще у публічному просторі, але впевнений, буде дуже корисна для наших антикорупційних органів" , - написав депутат.

Нагадаємо,﻿﻿ журналісти проєкту "Схеми" з’ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.

﻿Влітку 2023 року родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів. Загалом будинок та земля під ним обійшлись тещі президента "Енергоатома" в 7 млн грн.