Окупанти посилили обстріли Авдіївки, загинула людина – Барабаш

Кількість російських обстрілів Авдіївки зросла, внаслідок сьогоднішніх атак загинула людина, ще одна поранена. Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Радіо Свобода.

"Місто більше руйнується, більше обстрілів, більше гине мирне населення. Збільшена кількість обстрілів як по місту, так і по позиціях навколо міста. Якщо ще тиждень тому ми фіксували в середньому 30 обстрілів протягом доби на території громади, то останні кілька днів 40 і більше.

Розуміємо, що ворог не може реалізувати свої плани з оточення і взяття міста, намагається це компенсувати щільністю обстрілів" , – заявив він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, сьогодні внаслідок обстрілів загинула одна людина – чоловік 1966 року народження, його дружина поранена.

"Ворог штурмує цілодобово. Гатять цілодобово. Тихіше і легше не стає" , – додав Барабаш.

Він зазначив, що в Авдіївці залишаються 1203 людини.

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