Залужний пояснив потребу ЗСУ в мобілізації у 2024 році

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало.﻿﻿ Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на запитання ведучої про потребу мобілізувати 450-500 тисяч чоловіків у 2024 році Головком відповів:

"Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і відповідно, формує свої запити (на боєприпаси, на зброю і на людський ресурс). Це робиться на постійній основі, а якимось окремим форматом, заходом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду ми не здійснюємо".

"Що стосується цієї цифри, ми її сформували на наступний рік, вона, звісно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати 2024 року. Озвучувати цифри, які стосуються кожного із цих показників я не можу. Це військова таємниця" , – додав Залужний.

Головнокомандувач зазначив, що Генштаб не наділений правом законодавчої ініціативи, тому жодних документів уряду не подавав.

Водночас генерал підтвердив, що ЗСУ працювали із суб’єктом законодавчої ініціативи – Міністерством оборони, а вже МОУ, за словами Залужного, ймовірно, подавало законопроєкт до Кабінету міністрів.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, військове керівництво внесло запит про мобілізацію 500 тисяч військових.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".