Залужний: Придатність визначає ВЛК, від груп інвалідності треба відмовитись

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вважає необхідним залишити у законодавстві поняття придатності і непридатності до військової служби, і відмовитись від поділу на ступні інвалідності, повідомляє Українська правда.

"Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступенем інвалідності, 2 групи, 3 групи, воно зараз не є, скажемо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія¸ яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або непридатна" , – сказав Залужний.

Головнокомандувач зазначив, що командування ЗСУ погодилось з пропозицією залишити у відповідному законопроєкті 2 поняття: людина, яка придатна до військової служби і людина, яка непридатна до військової служби.