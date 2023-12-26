У Дорогуську вантажівки очікують по місяцю на перетин кордону

Час перетину вантажівками кордону у пункті пропуску “Дорогуськ-Ягодин” зараз становить понад 30 діб через посилення протесту з боку польських перевізників. Про це інформує у вівторок Митна адміністрація у Любліні та польські перевізники, повідомляє Укрінформ.

За розрахунками відділу Митної адміністрації у Любліні, станом на сьогодні у черзі перед пунктом пропуску “Дорогуськ-Ягодин” перебуває 1,5 тис. вантажівок.

"Орієнтовний час очікування, з врахуванням нинішніх темпів пропуску транспортних засобів перевізниками, становить понад місяць" , - повідомляють польські митники.

Вони підкреслюють, що такий значний час очікування на перетин кордону виник через посилення протесту перевізниками на цьому пункті пропуску. Зокрема, голова протесту перевізників в Дорогуську Едита Озигала повідомила PAP, що зараз у бік України пропускається одна вантажівка на три години, хоча до цього було навпаки - три вантажівки на годину.

"Протест триває вже восьмий тиждень, ми повинні якось змінити тактику. За сім тижнів наші поступки українській стороні не принесли результатів, тому ми посилюємо протест" , - повідомила Озигала.

За даними польських митників, перед пунктом пропуску “Гребенне -Рава-Руська” чекає на перетин кордону 950 вантажівок, а час очікування на перетин кордону становить 12 діб.

За даними польської поліції, перед пунктом пропуску “Медика-Шегині” чекає у черзі на перетин кордону 570 вантажівок, а перед пунктом пропуску “Корчова-Краківець” – 580 вантажівок. Час очікування на перетин кордону у Медиці, де польські аграрії до початку січня призупинили протест, становить приблизно чотири доби.