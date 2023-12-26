Залужний про відстрочки від мобілізації: Це не моя компетенція

Українській армії потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій. Причому люди, які здатні виконувати поставлені завдання. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний в ефірі телемарафону, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

"Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати - сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція" , - зазначив він.

За його словами, для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати.

"Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси і мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій" , - додав Залужний.

Зазначимо, раніше Залужний казав, що ще зарано оцінювати ініціативу з рекрутингу до Сил оборони, але вважав, що мобілізацію треба не так посилювати, як повернути в колишні рамки. А також нарікав на звільнення обласних військкомів, які були професіоналами та знали, що робити.