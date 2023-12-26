Міноборони Швеції про закупівлю боєприпасів для України: Ситуація складна
Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Європейська правда.
"У нас є гарні установки Archer, але вони не мають значення, якщо немає боєприпасів, якими можна стріляти", – зазначив міністр.
За словами Йонсона, Швеція має підтримувати Україну артилерійськими боєприпасами, одночасно нарощуючи власні запаси.
"Це складна ситуація", – сказав він.
Наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.
За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років.
На додаток до нарощування своїх запасів, Швеція повинна мати можливість купувати нові снаряди в разі конфлікту. За словами Пола Йонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.
Nammo заявляє, що без значних інвестицій ззовні він не може збільшувати виробництво.
"Гроші на це є в ЄС. Від нас очікують часткових інвестицій", – зазначив міністр.
Адміністрація оборонного озброєння, яка веде переговори, стверджує, що "ведеться інтенсивна робота над збільшенням виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції і скандинавських країнах".