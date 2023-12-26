Міноборони Швеції про закупівлю боєприпасів для України: Ситуація складна

Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Європейська правда.

"У нас є гарні установки Archer, але вони не мають значення, якщо немає боєприпасів, якими можна стріляти" , – зазначив міністр.

За словами Йонсона, Швеція має підтримувати Україну артилерійськими боєприпасами, одночасно нарощуючи власні запаси.

"Це складна ситуація" , – сказав він.

Наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.

За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років.

На додаток до нарощування своїх запасів, Швеція повинна мати можливість купувати нові снаряди в разі конфлікту. За словами Пола Йонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.

Nammo заявляє, що без значних інвестицій ззовні він не може збільшувати виробництво.

"Гроші на це є в ЄС. Від нас очікують часткових інвестицій" , – зазначив міністр.

Адміністрація оборонного озброєння, яка веде переговори, стверджує, що "ведеться інтенсивна робота над збільшенням виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції і скандинавських країнах".