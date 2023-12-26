Залужний прокоментував можливе запровадження електронних повісток

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Українська правда.

Журналістка запитала, як буде виглядати вручення повісток електронним способом.

Залужний зазначив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимося у ролі споживачів" , – сказав головком.

Нагадаємо, Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі й за кордоном, про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.