Залужний прокоментував можливе запровадження електронних повісток
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний вважає, що Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Українська правда.
Журналістка запитала, як буде виглядати вручення повісток електронним способом.
Залужний зазначив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.
"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимося у ролі споживачів", – сказав головком.
Нагадаємо, Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків, в тому числі й за кордоном, про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.
Міністр оборони Рустем Умєров не пояснює, яким саме з електронних способів будуть надходити повістки, але каже, що подібні запрошення отримають громадяни України.
"Запрошення надішлемо усім", - зазначив він.