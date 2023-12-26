Залужний натякнув, що війна в 2024 році буде відрізнятися технологічно

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний каже, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Залужний на брифінгу 26 грудня.

"2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей.

Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися… Ми принаймні для цього усе робимо".

При цьому головнокомандувач зазначив, що змушений констатувати: противник від не відстає від ЗСУ. В останні дні триває досить потужне протистояння з використанням різних технологій.

Що передувало:

У листопаді в своїй олонці у виданні The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вислови думку, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.