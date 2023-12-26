Нацполіція попереджає про фейкові СМС про надходження посилок
Правоохоронці повідомляють про нову схему шахраїв: фейкових СМС про надходження посилок від імені відомого поштового оператора, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.
"Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", - йдеться в повідомленні.
У цьому зв'язку в поліції закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:
- не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
- отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
- перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
- завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;
- сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
- не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;
При розголошенні платіжної інформації в поліції радять негайно звернутися до банку та заблокувати карту.