Нацполіція попереджає про фейкові СМС про надходження посилок

Правоохоронці повідомляють про нову схему шахраїв: фейкових СМС про надходження посилок від імені відомого поштового оператора, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

"Зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси" , - йдеться в повідомленні.

У цьому зв'язку в поліції закликають дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші:

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

При розголошенні платіжної інформації в поліції радять негайно звернутися до банку та заблокувати карту.