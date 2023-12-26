Залужний відповів, чи дійсно росіяни захопили Мар'їнку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що немає нічого резонансного у тому, що українські воїни відійшли на околиці Мар’їнки, яку росіяни вулиця за вулицею і будинок за будинком знищували упродовж майже 2 років, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Залужний на брифінгу 26 грудня на запитання, чи дійсно росіяни захопили Мар’їнку.

"Ситуація абсолютно така, як була у Бахмуті − знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом, наші бійці − і після цього маємо те, що маємо. Це війна, тому те, що ми зараз відійшли на околиці Мар’їнки і в деяких місцях вже облаштували позиції за Мар’їнкою − в тому нема нічого такого, що може викликати якийсь там суспільний резонанс. Війна, на жаль, вона така".

Він наголосив, що важливий кожен клаптик української землі, але "життя наших бійців нам важливіше".

За словами Залужного, Мар’їнка трималася майже 2 роки − її знищували "вулиця за вулицею, потім будинок за будинком".

Він додав, що станом на сьогоднішній день українські війська ще знаходяться у північній частині міста.

Що було раніше:

Напередодні російські пропагандисти повідомили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про захоплення Мар’їнки.

Шойгу і Путін вважають, що захоплення Мар’їнки дасть змогу відсунути від окупованого Донецька Збройні сили України. Путін твердить, що тепер російські загарбники отримують можливість "виходити на ширший оперативний простір".

Після цього речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун спростував заяву російських пропагандистів про захоплення Мар’їнки.