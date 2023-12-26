Російські війська завдали ударів по Донеччині: п'ятеро загиблих

Російські військові завдали ударів по населеним пунктам Донецької області, внаслідок чого загинуло п'ятеро мирних жителів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 26 грудня 2023 року, близько 08:00, окупанти здійснили артилерійський обстріл Торецька. Від вибухів на власному подвір’ї загинула 67-річна жінка, а на проїжджій частині неподалік місцевої лікарні помер 74-річний чоловік.

У той же час окупанти атакували смт Північне Торецька, де загинув чоловік 73 років, а 62-річний мешканець дістав поранення.

Уже через дві години російська армія обстріляла Авдіївку. Снаряд поцілив у приватний будинок, внаслідок чого загинув 61-річний містянин, а його 56-річна дружина опинилася під завалами. ЇЇ ушпиталили з відкритим переламом черепа та забоєм головного мозку, множинними осколковими пораненнями всього тіла. Наразі стан постраждалої оцінюють як важкий.

Крім того, російські війська вдарили по Костянтинівці Покровського району. Перебуваючи у власній домівці, загинула жінка 61 року, якій уламки російського снаряду пробили грудну клітину та черевну порожнину.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).