Залужний: Російську агресію може зупинити лише збільшення втрат

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вважає, що російську агресію може спинити лише постійне збільшення втрат їхньої армії, хоча досі керівництво країни-агресора не зважало на кількість вбитих і поранених загарбників РФ на війні, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Залужний на брифінгу.

"На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни".

Залужний підкреслив, що втрати, які понесли агресори у війні, спинили б будь-яку країну, але не Росію.

"Що там твориться на лінії зіткнення – гори тіл, навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з′являється з кожним днем там все більше і більше. На жаль таке ставлення Російської Федерації до власних людей" , - зазначив Залужний.

Нагадаємо:

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали близько 354 960 осіб.