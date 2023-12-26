Економіка Китаю обжене США, а Британії стане найбільшою в Європі – прогноз

Згідно з новими довгостроковими прогнозами, у наступні 15 років економіка Китаю вийде на перше місце у світі, а Великобританія стане найбільшою європейською економікою, що розвивається найшвидше, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg з посиланням на новий прогноз економічної консалтингової компанії "Центр економіки та бізнес-досліджень" (CEBR).

"Країни, що розвиваються, наздоганяють своїх розвинених конкурентів" , - така головна теза прогнозу.

Так, очікується, що вже до 2037 році Китай випередить США як найбільшу економіку світу з подвоєнням світового ВВП.

До 2038 року Італія вийде з 10 найбільших економік світу за розміром, її замінить Південна Корея. США та Німеччина опустяться в рейтингу. А Індія та Бразилія — дві економіки, що розвиваються, з великим населенням, — піднімуться в топ-10.

Франція буде нижчою за показники Великої Британії, зокрема через великий державний сектор і високі податки, тоді як уповільнення виробництва в Німеччині допоможе Британії скоротити розрив.

Відповідно до довгострокового світового економічного рейтингу CEBR, очікується, що Велика Британія буде розвиватися швидше, ніж усі економіки "великої четвірки" єврозони — Франції, Німеччини, Італії та Іспанії, — але не так швидко, як США.

"Основа економіки Великобританії все ще дуже сильна" , — прокоментував прогноз старший економіст CEBR Пушпін Сінгх.

За його словами, традиційний статус Лондона як центру фінансових і консультаційних послуг, а також широка потужність сектору послуг у Великобританії сприятимуть зростанню Великобританії.

Також, CEBR наголошують, що економічні наслідки виходу Британії з Європейського Союзу "або були перебільшені, або ще недостатньо вивчені".

Загалом, згідно з прогнозом, 10 найбільших економік світу до 2038 року розташуються в рейтингу наступним чином: