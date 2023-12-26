Суд закрив справу щодо загибелі учасника нападу на активіста Стерненка

Приморський суд Одеси закрив справу щодо загибелі учасника нападу на активіста Сергія Стерненка в 2018 році, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Стерненко в соцмережах та його адвокат Ілля Воробйов в колонці в УП.

Пряма мова адвоката:

"26 грудня суд прийняв рішення про закриття справи та не визнав Сергія Стерненка винуватим у скоєнні інкримінованих йому правопорушень".

Стерненко повідомляє, що сторона обвинувачення не довела його провину

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