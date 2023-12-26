Суд закрив справу щодо загибелі учасника нападу на активіста Стерненка
Приморський суд Одеси закрив справу щодо загибелі учасника нападу на активіста Сергія Стерненка в 2018 році, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Стерненко в соцмережах та його адвокат Ілля Воробйов в колонці в УП.
Пряма мова адвоката:
"26 грудня суд прийняв рішення про закриття справи та не визнав Сергія Стерненка винуватим у скоєнні інкримінованих йому правопорушень".
Стерненко повідомляє, що сторона обвинувачення не довела його провину
Передісторія:
- Йдеться про події 2018 року. Тоді на Сергія Стерненка було скоєно три напади. Під час другого нападу Сергій затримав нападника. Під час третього – на Сергія напали двоє професійних спортсменів. Він поранив своїх нападників, один з яких помер одразу на місці.
- Стерненку вручили підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство