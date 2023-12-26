Залужний не задоволений тим, як працюють ТЦК, але вірить, що вони впораються

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний каже, що не задоволений тим, як працюють територіальні центри комплектування (раніше - військкомати), але вважає, що з необхідними об'ємами мобілізації вони впораються, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив кореспондент УП з брифінга Залужного.

"Що стосується ТЦК, то станом на сьогоднішній день, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений".

Однак, за словами головнокомандувача, станом на зараз можливості ТЦК по набору військових не втрачені, і він не бачить проблем у майбутньому з тим, щоби постачати в українське військо необхідний об’єм людей.

"Ми прослідкували, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією цього процесу, щоб вони залишилися і продовжили цю роботу. Думаю, що ми з цим заданням впораємося.

Що стосується безпосередньо керівників, то робота йде далі, і станом на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі залишили місця самостійно. Але, знову ж таки, ця організація на сьогоднішній день функціонує, і, на мою думку, здатна виконувати свої обов’язки".

Що передувало:

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію, який пропонує електронні повістки і зміну призовного віку.