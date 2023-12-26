Генштаб: Росіяни намагалися 14 разів атакувати на Лівобережжі Дніпра

Протягом доби росіяни здійснили 14 безуспішних штурмових дій на Лівобережжі Дніпра, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

"Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 5 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Протиаповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА. Також, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту рф "Новочеркаськ".

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, артилерійську систему та ще 3 інші важливі цілі противника".

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 21 авіаційний удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Соболівки Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 безуспішних атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.