В ЄС очікують понад мільйон заяв про надання притулку цьогоріч

Кількість поданих заяв про надання притулку в країнах Євросоюзу у 2023 році перевищить мільйон, повідомляє Європейська правда.

Про це в інтерв'ю медіагрупі Funke розповіла директорка Агентства ЄС з надання притулку (EUAA) Ніна Грегорі, повідомляє Bild.

Тільки в жовтні агентство зареєструвало близько 123 тисяч заяв – це найвищий місячний показник за останні сім років.

Лідером за поданими заявами серед країн ЄС у жовтні стала Німеччина. Тут було подано 27% усіх заявок – більше, ніж у Франції та Італії разом узятих, які посідають друге і третє місця.

За словами Грегорі, на кінець жовтня в ЄС було зареєстровано майже 4 мільйони українців – на 320 тисяч більше, ніж у січні. Найбільше українців перебуває в Німеччині: 1,17 мільйона осіб, ще 957 000 отримали притулок у Польщі.

Вона не очікує, що ці цифри будуть знижуватись.

"Світ навколо нас стає все більш нестабільним. Тому потреба в захисті біженців не зменшиться в 2024 році і далі, а в деяких випадках навіть зросте", – зазначила Грегорі.

Вона додала, що 2024 рік буде "складним", це означає, що кількість біженців продовжить зростати.

Як повідомлялось, згідно з даними Федерального статистичного відомства ФРН, українці становили 8% серед шукачів притулку, які отримують допомогу в Німеччині.

Крім того, минулого тижня стало відомо, що Європейська комісія ухвалила рішення скерувати понад 65 мільйонів євро з Фонду міграції та інтеграції притулку на підтримку Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії у прийнятті людей, які втікають від російської агресії проти України.