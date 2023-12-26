Зеленський вважає правильним, що законопроект про мобілізацію обговорюють

Президент Володимир Зеленський вважає правильним, що законопроект про мобілізацію в Україні обговорюють "не в кулуарах", повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція – військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду.

Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони. Закон – це те, що стосується всіх".

Як повідомив президент, він вважає правильним, щоб на базі комітету Верховної Ради "військові разом із депутатами визначились" із тим, як саме на законодавчому рівні "має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони".

Зеленський додав, що чекає на остаточний текст закону.

Цьому передувало: