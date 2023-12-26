Зеленський вважає правильним, що законопроект про мобілізацію обговорюють
Президент Володимир Зеленський вважає правильним, що законопроект про мобілізацію в Україні обговорюють "не в кулуарах", повідомляє Українська правда.
Про це заявив Зеленський у відеозверненні.
"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція – військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду.
Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони. Закон – це те, що стосується всіх".
Як повідомив президент, він вважає правильним, щоб на базі комітету Верховної Ради "військові разом із депутатами визначились" із тим, як саме на законодавчому рівні "має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони".
Зеленський додав, що чекає на остаточний текст закону.
Цьому передувало:
- 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення мобілізації і військового обліку, в якому йдеться про зниження призовного віку для мобілізації з 27 до 25 років, електронні повістки та права на відстрочку. Фракція "Слуга народу" вирішила уникати коментарів стосовно цього законопроєкту, посилаючись на те, що це – ініціатива військових.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що військове керівництво внесло запит на мобілізацію 500 тисяч осіб. Про це ж прохання військових раніше говорив президент Володимир Зеленський.
- Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало: "Що стосується цієї цифри, ми її сформували на наступний рік, вона, звісно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати 2024 року. Озвучувати цифри, які стосуються кожного із цих показників я не можу. Це військова таємниця".