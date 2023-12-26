Екс-міністри оборони Британії закликали поквапитися за допомогою Україні на 2024 рік

Чотири колишні міністри оборони Великої Британії від Консервативної партії закликали уряд Ріші Сунака терміново оголосити, який обсяг військової допомоги Лондон надасть Україні у 2024 році, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Telegraph.

У спільному зверненні Майкл Феллон, Бен Воллес, Ліам Фокс і Гевін Вільямсон закликали британський уряд оголосити про зобов’язання виділити на військову допомогу Україні наступного року щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів – стільки ж, скільки у 2022 і 2023-му.

"Україна, можливо, переживає свої найтемніші часи. Зараз не час для Британії розслаблятися. Британія ризикує втратити своє лідерство в підтримці України без видимої причини. Ми повинні продемонструвати довгострокову прихильність", – наголосив Воллес.

Вільямсон своєю чергою нагадав, що війна РФ проти України триває з 2014 року, й Британії важливо дати українцям "упевненість у тому, що ми підтримуємо їхню боротьбу проти Путіна".

Джерела The Telegraph у британському уряді кажуть, що очікують оголошення конкретики щодо допомоги Україні під час бюджетного процесу, тобто не раніше весни 2024 року. Але раніше про це ставало відомо ще до кінця попереднього року.

Британія збільшила військову допомогу Україні після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Вона зокрема надала реактивні системи залпового вогню M270, безпілотники, протитанкові засоби, танки Challenger II, самохідні гармати AS-90 та бронемашини.

Британський прем'єр-міністр і його міністри неодноразово заявляли, що Лондон продовжить підтримувати Київ і що військова допомога продовжуватиметься.

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон в останньому інтерв’ю говорив, що очікує виділення на допомогу Україні зброєю не менше, ніж було в останні два роки.